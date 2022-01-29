Наркотики и «живой щит» – Токаев рассказал о спланированности атак в Алматы

Глава государства сообщил, что у полиции была четкая инструкция: не применять оружие в отношении так называемых демонстрантов.

Сильно пострадали молодые ребята-десантники, которые тоже не имели при себе оружия и были вооружены лопатками и дубинками. Они их раздели и использовали в качестве «живого щита» при атаке на резиденцию президента. Это раз. Во-вторых, использовали женщин. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

При этом он отметил, что сейчас следствие показывает, что бандиты, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, находились под воздействием наркотиков.