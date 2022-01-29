20:40 29.01.2022
Наркотики и «живой щит» – Токаев рассказал о спланированности атак в Алматы
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар» рассказал о том, как боевики использовали женщин и военнослужащих в качестве «живого щита» во время атаки на резиденцию президента в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава государства сообщил, что у полиции была четкая инструкция: не применять оружие в отношении так называемых демонстрантов.
Сильно пострадали молодые ребята-десантники, которые тоже не имели при себе оружия и были вооружены лопатками и дубинками. Они их раздели и использовали в качестве «живого щита» при атаке на резиденцию президента. Это раз. Во-вторых, использовали женщин.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
При этом он отметил, что сейчас следствие показывает, что бандиты, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, находились под воздействием наркотиков.
У них пропало чувство боли, и на заключительном этапе, когда силовые органы стали применять оружие, стреляли во всяком случае по ногам, то они падали, но не чувствовали той боли, которую обычно чувствуют раненые. То есть, это опять же говорит о тщательно спланированной операции. Касым-Жомарт Токаев