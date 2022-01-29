Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:40 29.01.2022

Наркотики и «живой щит» – Токаев рассказал о спланированности атак в Алматы

демонстранты Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар» рассказал о том, как боевики использовали женщин и военнослужащих в качестве «живого щита» во время атаки на резиденцию президента в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства сообщил, что у полиции была четкая инструкция: не применять оружие в отношении так называемых демонстрантов.

Сильно пострадали молодые ребята-десантники, которые тоже не имели при себе оружия и были вооружены лопатками и дубинками. Они их раздели и использовали в качестве «живого щита» при атаке на резиденцию президента. Это раз. Во-вторых, использовали женщин.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

При этом он отметил, что сейчас следствие показывает, что бандиты, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, находились под воздействием наркотиков.

У них пропало чувство боли, и на заключительном этапе, когда силовые органы стали применять оружие, стреляли во всяком случае по ногам, то они падали, но не чувствовали той боли, которую обычно чувствуют раненые. То есть, это опять же говорит о тщательно спланированной операции. Касым-Жомарт Токаев
Мадина Мамырханова
Беспорядки-2022 Токаев Касым-Жомарт Алматы Казахстан
Как встретили казахстанцев на Олимпиаде-2022 в Пекине
28.01.2022
Посетительница кинула девочку в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке
28.01.2022
Казахстанцам могут предоставить льготный кредит на первый семейный автомобиль
29.01.2022
Снизилось количество заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане
29.01.2022
Касым-Жомарт Токаев в интервью расскажет о причинах январских событий
29.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости