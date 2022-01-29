Я против того, чтобы «косить» кадры – Токаев

Я против того, чтобы «косить» кадры. Нужно все же кадры оценивать по их квалификации и рабочим качествам. А так, на потребу публике, менять правительство, вот я пришел, я революционер – это не мой метод. С другой стороны – нужно признать, что скамейка не очень длинная. Знаете, как в старом анекдоте, а может, это было правдой, когда Берия пришел к Сталину и сказал: «Что-то надо делать с писателями. Фадеев пьет, Шолохов пьет, Вишневский пьет, Симонов пьет, Алексей Толстой тоже прикладывается к рюмке». На то Сталин сказал ему: «А у меня других писателей нет». Здесь тоже нужно искать подходящих министров. Можно, конечно, буквально с улицы людей назначать, и такие моменты в истории бывали, в мировой истории, но это чревато дестабилизацией и разбалансированностью всей ситуации, которая и так, прямо скажем, достаточно хрупка. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства заявил, что подходить к кадровому вопросу будет осторожно и продуманно.