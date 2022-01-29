Токаев о политической культуре: Мы к этому придем

Оппозиция у нас, естественно, имеется, но в большей степени она на улицах, я с вами согласен. Оппозиция имеется и в самой правящей партии. И сама партия, об этом уже сказал, должна реформироваться, с учетом потребности нашего общества. А вообще, в принципе, считаю, что в Мажилисе должно быть несколько сильных партий. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Партии, по его словам, должны приходить к консенсусу, если нет конституционного большинства, и находить общий язык с точки зрения формирования правительства.