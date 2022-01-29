21:19 29.01.2022
Токаев о политической культуре: Мы к этому придем
Фото: parlam.kz
В Мажилисе должно быть несколько сильных партий. Нужно взращивать политическую культуру и воспитывать соответствующих политических деятелей. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24», передает корреспондент Zakon.kz.
Оппозиция у нас, естественно, имеется, но в большей степени она на улицах, я с вами согласен. Оппозиция имеется и в самой правящей партии. И сама партия, об этом уже сказал, должна реформироваться, с учетом потребности нашего общества. А вообще, в принципе, считаю, что в Мажилисе должно быть несколько сильных партий. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Партии, по его словам, должны приходить к консенсусу, если нет конституционного большинства, и находить общий язык с точки зрения формирования правительства.
Одновременно нам нужно воспитывать или взращивать политическую культуру и воспитывать соответствующих политических деятелей. Потому что в таких ситуациях экстремистский, по своей сути, популизм, экзальтация общественности – абсолютно ни к чему. Посмотрите, как в Германии все культурно происходит, партии меняются, люди выступают достаточно спокойно, другие партии их выслушивают, приходят к каким-то соглашениям, рекомендуют своих людей на ключевые посты в правительстве и так далее. Я думаю, со временем мы к этому придем. Во всяком случае, я хотел бы, чтобы в годы моего президентства это случилось. Касым-Жомарт Токаев