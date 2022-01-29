21:20 29.01.2022
У меня иммунитет к хвалебным одам – президент Казахстана
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24» высказал свое отношение по поводу восхвалений в его адрес, передает Zakon.kz.
Я отношусь отрицательно. Дело в том, что я воспитывался в совершенно специфических реалиях, где хвалебные оды просто отсутствовали. Я уже не говорю о том, чтобы они приветствовались. Нет, такого никогда не было. Я бы сказал, что у меня пожизненный природный иммунитет к подобного рода выступлениям. Но нашу интеллигенцию порой не переделаешь. Они воспитывались в совершенно других реалиях. Но это сойдет на нет. Касым-Жомарт Токаев
Как подчеркнул президент, проблема интеллигенции очень сложная.
Существует большая группа писателей, но ведь вы же хорошо знаете, что современная молодежь в очень ограниченном количестве интересуется художественной литературой, особенно современной художественной литературой. Сейчас люди читают TikTok, Facebook. Причем больше одной страницы они не выдерживают. То есть, им нужна постоянная информация, а иногда визуальная, не текстуальная. В этом большая проблема. К сожалению, а может быть, и к счастью, нам нужно тоже адаптироваться к этой реальности.Касым-Жомарт Токаев