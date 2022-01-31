В Нур-Султане задержали подозреваемого в поджоге здания партии Nur Otan

После снятия режима ЧП с 19 января во всех регионах страны проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Целью мероприятия является оздоровление оперативной обстановки, принятие мер по обеспечению законности и правопорядка, а также ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Начальник управления Комитета административной полиции РК Багланбек Айтпаев

По его словам, за период проведения мероприятия зарегистрировано более 4 тыс. преступлений, из которых свыше 300 – в общественных местах и 80 – на улицах.

Наибольшее количество преступлений совершено в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях, а также городах Алматы и Шымкент. Раскрыто по горячим следам свыше 2700 преступлений.

Так, например, в Актобе сотрудники полиции по горячим следам задержали двое ранее судимых граждан, которые ночью в медицинских масках вошли в АЗС Qazaq Oil, угрожая ножом и молотком заправщику и кассиру, завладели деньгами в сумме более 100 тыс. тенге и сотовым телефоном.

В Алматы задержаны, водворены в ИВС шесть жителей города и Алматинской области, которые участвовали в массовых беспорядках, а также раздавали металлические арматуры, послужившие орудием преступлений против сотрудников и военнослужащих. В Нур-Султане задержан находившийся в межгосударственном розыске гражданин, житель Жамбылской области, который 5 января в поселке Толе би Шуйского района Жамбылской области принимал участие в поджоге административного здания партии Nur Otan. Начальник управления Комитета административной полиции РК Багланбек Айтпаев

Всего, согласно информации МВД, в ходе оперативно-профилактического мероприятия раскрыто более 700 ранее совершенных преступлений, в числе которых тяжкие и особо тяжкие преступления. Задержаны 107 уголовных преступников, находящихся в розыске.