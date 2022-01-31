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Законодательство РК
11:49 31.01.2022

В Казахстане изменят форму дипломов гособразца

изменения формы диплома Фото: gov.kz
Министерство образования и науки подготовило приказ, которым вносятся изменения в форму документов об образовании государственного образца, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения затронут диплом о послесреднем образовании.

Как следует из пояснения, диплом будет выдаваться на двух языках. Также, исходя из международного опыта, изменятся оценки.

Так, вместо пятибалльной системы будет использоваться балльно-рейтинговая буквенная система оценивания (1 курс).

То есть учебные достижения обучающихся будут оцениваться по 100-балльной шкале, соответствующей принятой в международной практике буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», «неудовлетворительно» – «F») с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-балльной шкале.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 14 февраля.

Лариса Черненко
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