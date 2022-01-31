11:49 31.01.2022
В Казахстане изменят форму дипломов гособразца
Фото: gov.kz
Министерство образования и науки подготовило приказ, которым вносятся изменения в форму документов об образовании государственного образца, сообщает Zakon.kz.
В частности, изменения затронут диплом о послесреднем образовании.
Как следует из пояснения, диплом будет выдаваться на двух языках. Также, исходя из международного опыта, изменятся оценки.
Так, вместо пятибалльной системы будет использоваться балльно-рейтинговая буквенная система оценивания (1 курс).
То есть учебные достижения обучающихся будут оцениваться по 100-балльной шкале, соответствующей принятой в международной практике буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», «неудовлетворительно» – «F») с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-балльной шкале.
Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 14 февраля.