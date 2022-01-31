Инфляция в 2021 году составила 8,4%

При этом годовая инфляция сложилась на уровне 8,4% (в декабре 2020 года – 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 9,9%, непродовольственные товары – на 8,5%, платные услуги – на 6,5%. Нацбанк РК

Как отмечается, в декабре 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 10,3%.