15:38 31.01.2022
Пенсионные накопления казахстанцев уменьшились в декабре на 298,7 млрд тенге
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Пенсионные накопления казахстанцев на 1 января 2022 года составили 13 070,1 млрд тенге, уменьшившись за декабрь 2021 года на 298,7 млрд тенге, или на 2,2%, сообщает Zakon.kz.
В то же время за декабрь 2021 года произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 16,7 млрд тенге, до 6 912 млрд тенге на 1 января 2022 года.Нацбанк
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 января 2022 года составило 10,9 млн счетов.
Сумма пенсионных выплат за декабрь 2021 года достигла 507,7 млрд тенге.
Как отмечается, основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 января 2022 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (38,9% и 22,9% от общего объема пенсионных активов, соответственно).