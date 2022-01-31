Пенсионные накопления казахстанцев уменьшились в декабре на 298,7 млрд тенге

В то же время за декабрь 2021 года произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 16,7 млрд тенге, до 6 912 млрд тенге на 1 января 2022 года. Нацбанк

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 января 2022 года составило 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за декабрь 2021 года достигла 507,7 млрд тенге.

Как отмечается, основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 января 2022 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (38,9% и 22,9% от общего объема пенсионных активов, соответственно).