Какие изменения ждут казахстанцев с февраля 2022 года

Образование

Расширен список ведущих зарубежных вузов, рекомендуемых для обучения по программе «Болашак». Теперь в нем 214 учебных заведений.

Добавлен ряд российских вузов: МГУ им. М.В. Ломоносова, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», МГИМО, Санкт-Петербургский государственный университет.

Также изменена инструкция по формированию списка ведущих зарубежных высших учебных заведений.

Для принятия решения по включению в список учебных заведений из числа первых 20 национальных рейтингов стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) создается консультативно-совещательный орган в виде комиссии.

Ряд изменений произошел в правилах размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием.

Утверждены новые:

информационная карта организации технического и профессионального, послесреднего образования;

лист оценки соответствия требованиям, предъявляемым к организации технического и профессионального, послесреднего образования для размещения государственного образовательного заказа;

форма заявки ОВПО;

информационная карта организации высшего и (или) послевузовского образования и др.

Изменен перечень учебных заведений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в стаж работы педагога.

Изменен порядок выплаты компенсации за проезд студентам, магистрантам и выпускникам вузов.

Теперь компенсация за проезд выплачивается при наличии документов (проездной билет и посадочный талон, по проезду автобусом только проездной билет), подтверждающих проезд на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси) в период зимних и летних каникул в соответствии с академическим календарем организации высшего и послевузовского образования, графиком учебного процесса организаций технического и профессионального, послесреднего образования.

Обменные операции с наличной иностранной валютой

Расширен перечень лиц, которые не могут быть учредителями, участниками организаций, осуществляющих обмен валюты.

Новые ограничения касаются:

лиц (в т.ч. юридических), зарегистрированных в одной из офшорных зон (все они перечислены в тексте приказа; лиц (в т.ч. юридических), включенных в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу; лиц, являвшихся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой Национальным банком начатая проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года.

Теперь для фиксации данных о клиенте обменного пункта при проведении обменной операции можно использовать как бумажное, так и электронное удостоверение личности.

Госзакупки

Утвержден перечень товаров, работ, услуг, по которым необходимо привлечение экспертной комиссии либо эксперта (при условии, что сумма закупок превышает 20 тыс. МРП).

Утвержден перечень товаров, работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок. Всего в нем 32 позиции.

Изменен процесс синхронизации работы систем электронного закупа в отношении твердых полезных ископаемых с работой реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию.

Иностранные работники

Установлена квота на привлечение иностранной рабочей на 2022 год в процентном отношении к численности рабочей силы:

по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, в размере 0,31%; на привлечение трудовых иммигрантов – в размере 3,2%.

Охрана окружающей среды, сельское хозяйство

Изменена методика определения размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

В частности, изменена формула, по которой вычисляется размер вреда, также изменились значения пересчетных коэффициентов.

Утверждены новые расчеты потребности в специальной технике для проведения химических обработок против саранчи:

по судам сверхлегкой авиации – 1500 гектаров за сутки;

по судам легкой авиации – 1200 гектаров за сутки;

по аэрозольным генераторам всех типов – 750 гектаров за сутки;

по наземным вентиляторным и штанговым опрыскивателям – 100 гектаров за сутки;

по наземным атомайзерным, ультрамалообъемным опрыскивателям всех модификаций – 150 гектаров за сутки;

по ранцевым опрыскивателям – 5 гектаров за сутки.

В новой редакции утверждены:

перечень родов и видов растений, по которым патентоспособность оценивается по данным государственного испытания;

перечень родов и видов растений, по которым патентоспособность оценивается по данным заявителя;

перечень родов и видов растений, по которым хозяйственная полезность оценивается по данным государственного испытания.

Изменились правила проведения регистрационных испытаний и государственной регистрации пестицидов. В частности, в новой редакции изложен стандарт соответствующей госуслуги и регистрационное удостоверение на пестицид.

Отходы

Правила управления коммунальными отходами утвердило Министерство экологии.

В частности, документом установлены нормы по управлению отдельными видами коммунальных отходов: картоном и бумагой, пластиком, стеклянной тарой, ртутьсодержащими отходами.

Также утверждены форма отчета по инвентаризации отходов и инструкции по ее заполнению.

Оценочная, аудиторская деятельность

В отношении палат оценщиков появились новые:

критерии оценки степени риска в области оценочной деятельности; проверочный лист в области оценочной деятельности.

Утверждены новые квалификационные требования при лицензировании аудиторской деятельности и перечень документов, подтверждающих соответствие им.

Также Минфин утвердил в новой редакции положение об апелляционной комиссии по рассмотрению возражений к аудиторскому отчету.

Здравоохранение

Правила ведения учета субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в рамках ГОБМП или в системе ОСМС, изложены в новой редакции.

Документ дополнен новыми приложениями:

заявка на включение (актуализацию) в базу данных субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП или в системе ОСМС;

уведомление о включении (об актуализации) в базу;

уведомление об исключении субъекта здравоохранения из базы.

Предпринимательская деятельность

Произошли изменения в перечне документов, подтверждающих происхождение товара.

В перечень добавлен ряд новых пунктов:

п.1-1, который регламентирует, в каких случаях следует предоставить копию внешнеторгового контракта (договора), счет-фактуры или счет-проформы, или иного документа, отражающего финансовые и (или) количественные параметры товара;

п. 1-2, который устанавливает, какие копии документов надо предоставить для подтверждения, что товар полностью произведен в РК;

п. 4-2, в котором говорится, какие сведения следует представить заявителю для получения сертификата о происхождении серийной продукции;

п. 5-1, определяющий, какие документы нужны при перемещении товаров в рамках государств – участников соглашения о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года, произведенных на их территориях и ввезенных (размещенных) на таможенных территориях государств – участников соглашения до вступления в силу правил определения страны происхождения товаров от 24 сентября 1993 года.

Банкротство

Изменились правила проведения электронного аукциона по продаже имущества банкрота.

Поправки касаются утверждения плана продажи имущества, перечня информации, вносимой по каждому лоту, публикации информационного сообщения о проведении аукциона, внесения гарантийного взноса и порядка определения победителя аукциона.

Экономика

Изменен перечень существенно важных товаров.

В частности, в него добавлены хлопковое волокно, плиты МДФ, минеральные и химические удобрения и др.

Финансы

Минфин изменил правила ведения лицевых счетов.

В частности, поменялся порядок отражения сведений на лицевых счетах налогоплательщика по начисленным суммам пени, штрафов при непредставлении заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, при перечислении задолженности по косвенным налогам, ОПВ и другим платежам, а также по формированию сведений об отсутствии (наличии) задолженности по налогам и платежам.

При получении госуслуг налогоплательщик для идентификации своей личности может предъявить электронное удостоверение личности.

Культура

Изменились правила и условия проведения научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры. Научно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры независимо от их категории также осуществляются за счет внебюджетных средств, привлечения инвестиций, а также средств собственников и пользователей памятников истории и культуры. В случае проведения ремонта на памятнике истории и культуры объем и состав работ определяется дефектным актом.

Прием научно-реставрационных работ на памятнике истории и культуры осуществляется администратором бюджетной программы или физическими и (или) юридическими лицами, осуществившими финансирование научно-реставрационных работ за счет внебюджетных средств, с привлечением представителей технического (на памятниках градостроительства и архитектуры, построенных после 1950 года) и авторского надзоров и заинтересованных сторон.

Произошли изменения в профессиональном стандарте «Обеспечение сохранности Национального архивного фонда», касающиеся требований к уровню квалификации ряда специалистов: реставратор фильмовых материалов, реставратор архивных документов, лаборант, техник по обслуживанию аппаратов микрофильмирования и копирования, инженер.

Судебная экспертиза

Изменились правила приема экзаменов для присвоения квалификации судебного эксперта и правила аттестации судебных экспертов.

В новой редакции изложены стандарты государственной услуги:

«Присвоение квалификации судебного эксперта»;

«Присвоение квалификации на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертиз»;

«Аттестация судебных экспертов»;

«Аттестация судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-наркологических экспертов».

Воздушный транспорт

Правила выдачи и продления срока действия свидетельств авиационного персонала изложены в новой редакции.

Так, свидетельство авиационного персонала теперь нужно также получать пилотам свободного аэростата, пилотам планера, бортрадистам; а с 3 ноября 2022 года – внешним пилотам (самолет, дирижабль, планер, винтокрыл, воздушное судно с системой увеличения подъемной силы или свободный аэростат).

Изменены правила получения специального разрешения на пролет над территорией запретных зон и зон ограничения полетов после согласования со Службой государственной охраны РК и с органами национальной безопасности.

Утвержден временный компенсирующий тариф АО «АТМА-Аэропорт Атырау и перевозки» на регулируемую услугу по обеспечению взлета и посадки воздушного судна в размере 411,88 тенге/тонна максимальной взлетной массы воздушного судна без НДС.

Утвержден временный компенсирующий тариф АО «Международный аэропорт Атырау» на регулируемую услугу по предоставлению места стоянки воздушному судну сверх 3 часов после посадки для пассажирских и 6 часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки, в размере 58,9 тенге/тонна максимальной взлетной массы воздушного судна без налога на добавленную стоимость.

Тарифы будут действовать с 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года.

Международное сотрудничество

Казахстан ратифицировал соглашение о строительстве и эксплуатации завода по выпуску минеральных удобрений.

Казахстан ратифицировал соглашение о воздушном сообщении между РК и США. Документ открывает возможность для прямого авиасообщения между государствами.

Стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству авиакомпаний, а также пунктов назначения.