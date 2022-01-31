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18:15 31.01.2022

В Алматы задержали подозреваемого в ограблении оружейного магазина

Оружейный магазни Фото: polisia.kz
В Алматы задержали предполагаемого участника ограбления оружейного магазина, передает Zakon.kz.

Полиция Алматы утверждает, что 33-летний житель Жамбылской области, ранее судимый за кражу чужого имущества, был участником ограбления оружейного магазина.

5 января гражданин С. участвовал в ограблении оружейного магазина. В частности, он управлял автомашиной ВАЗ-2114, к которой был привязан трос для срыва решетки, что была установлена на дверях магазина. В результате этих противоправных действий подозреваемый завладел двумя гладкоствольными и двумя нарезными ружьями. В настоящее время также проверяется его участие в массовых беспорядках и в вооруженных нападениях.Заместитель начальника полиции Алматы Берик Абильбеков

Оружие было найдено в доме подозреваемого.

Пятого числа я выехал из дома. Пятеро неизвестных остановили мою машину и запрыгнули в нее со словами: «Давай, брат, айда. Мы тебе покажем дорогу». Оказывается, мы приехали в оружейный магазин. Они привязали трос к моей машине и приказали дернуть. Окна, двери были разбиты, сломаны. Эти неизвестные в салон занесли два автомата, а в багажник закинули два ружья. Дальше я уехал с этим оружием. Подозреваемый

Мужчина арестован.

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