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Законодательство РК
09:25 01.02.2022

В большинстве регионов Казахстана снижены цены на газ

цены на газ Фото: pixabay
Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) снизил цены на газ в большинстве регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в комитете инициировали проведение экспертизы цены на товарный газ для потребителей АО «КазТранГаз Аймак» во всех газифицированных регионах. 

В конце сентября 2021 года по запросу тарифного ведомства АО «КазТранГаз Аймак» представлены необходимые документы для проведения экспертизы цены, – отмечено в сообщении.

Таким образом, по итогам рассмотрения экспертизы цены Комитет по регулированию естественных монополий снизил снабженческую надбавку АО «КазТранГаз Аймак» во всех газифицированных регионах страны от 15% (Восточно-Казахстанская область) до 50,63% (Атырауская область).

Как уточнили в пресс-службе, конечная цена на природный газ на 70-80% зависит от оптовой цены, утверждаемой Минэнерго, остальная часть цены состоит из услуг транспортировки и затрат на реализацию газа (снабженческая надбавка, регулируемая КРЕМ).

В результате проделанной работы в части снижения уровня снабженческой надбавки КРЕМ удалось снизить в большинстве регионов уже конечные предельные цены товарного газа для потребителей от 0,34 до 38,96%.

К примеру, максимального снижения удалось добиться для Атырауской области, где снижение составило 38,96%, а минимальное снижение на 0,34% произошло в Карагандинской области, где только недавно потребители были подключены к товарному газу.

Сниженные цены будут действовать с 1 февраля 2022 года.

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