12:07 01.02.2022
Пилотный бакалавриат с сокращенным сроком обучения введут в Казахстане
Фото: pixabay
В этом году будет введен пилотный бакалавриат со сроком обучения два с половиной – три года. Об этом на заседании правительства сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.
Для ускоренной подготовки кадров для экономики в этом году будет введен пилотный бакалавриат со сроком обучения два с половиной – три года. В высшей школе планируется также внедрить новую форму онлайн-обучения. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе. Это мера, которая отвечает потребностям цифровой эпохи. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов
Министр также напомнил, что в 2022 году доля грантов для технических специальностей будет увеличена с 40 до 60% для расширения приоритета и доступа к техническим направлениям. Кроме того, в этом году сельская квота будет увеличена до 35%.
Абитуриенты из регионов получат дополнительно 10 тыс. целевых грантов по техническим направлениям. Мы проанализировали и определили регионы. Это Мангистауская и Атырауская области. Согласно плану, студенты будут обучаться в ведущих вузах страны. Также планируется после завершения учебы отработка по месту жительства. Введем правило предоставления образовательных грантов на бесплатное обучение в вузах детям сотрудников правоохранительных и специальных органов власти, погибших при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.Глава МОН РК