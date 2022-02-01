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Законодательство РК
12:07 01.02.2022

Пилотный бакалавриат с сокращенным сроком обучения введут в Казахстане

ВУЗ, учеба в университете, МОН РК Фото: pixabay
В этом году будет введен пилотный бакалавриат со сроком обучения два с половиной – три года. Об этом на заседании правительства сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.
Для ускоренной подготовки кадров для экономики в этом году будет введен пилотный бакалавриат со сроком обучения два с половиной – три года. В высшей школе планируется также внедрить новую форму онлайн-обучения. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе. Это мера, которая отвечает потребностям цифровой эпохи. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов

Министр также напомнил, что в 2022 году доля грантов для технических специальностей будет увеличена с 40 до 60% для расширения приоритета и доступа к техническим направлениям. Кроме того, в этом году сельская квота будет увеличена до 35%.

Абитуриенты из регионов получат дополнительно 10 тыс. целевых грантов по техническим направлениям. Мы проанализировали и определили регионы. Это Мангистауская и Атырауская области. Согласно плану, студенты будут обучаться в ведущих вузах страны. Также планируется после завершения учебы отработка по месту жительства. Введем правило предоставления образовательных грантов на бесплатное обучение в вузах детям сотрудников правоохранительных и специальных органов власти, погибших при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.Глава МОН РК
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