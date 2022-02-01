Пилотный бакалавриат с сокращенным сроком обучения введут в Казахстане

Для ускоренной подготовки кадров для экономики в этом году будет введен пилотный бакалавриат со сроком обучения два с половиной – три года. В высшей школе планируется также внедрить новую форму онлайн-обучения. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе. Это мера, которая отвечает потребностям цифровой эпохи. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов

Министр также напомнил, что в 2022 году доля грантов для технических специальностей будет увеличена с 40 до 60% для расширения приоритета и доступа к техническим направлениям. Кроме того, в этом году сельская квота будет увеличена до 35%.