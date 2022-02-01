«Отбасы банк» готовит льготную ипотеку для жителей моногородов – Айдар Арифханов
По его словам, условия этой ипотеки следующие: первоначальный взнос – 10%, ставка вознаграждения – до 5%, срок кредитования – до 20 лет.
В настоящее время нами согласовываются основные параметры программы с государственными органами. На эти цели, по предварительным расчетам, потребуется выделение из республиканского бюджета порядка 11 млрд тенге ежегодно в 2022-2025 годах. Запуск продукта планируется в первом квартале 2022 года.Айдар Арифханов
Глава холдинга «Байтерек» также проинформировал, что в прошлом году по направлению строительства кредитного жилья через механизм выкупа облигаций акиматам предоставлено фондирование на общую сумму 163,7 млрд тенге, или 100% от утвержденного плана.
По направлению системы жилищных строительных сбережений в 2021 году населению выдано 82,2 тыс. льготных займов на общую сумму 1,235 трлн тенге. В системе «Отбасы банка» числится 2,2 млн договоров на 1,5 трлн тенге.
По направлению долевого жилищного строительства прогарантированы 70 проектов площадью 2 млн квадратных метров жилья на общую сумму 372 млрд тенге.
Также по направлению субсидирования кредитов частных застройщиков при плане 20 млрд тенге одобрены проекты на общую сумму 27,8 млрд тенге (это 275 тыс. квадратных метров жилья).