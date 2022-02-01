Дождь, снег, гололед – прогноз погоды в Казахстане на 2 февраля

На большей части территории Казахстана установится погода без осадков.

А на западные и северо-западные регионы будут оказывать свое влияние атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дождь, снег, гололед, ветер, на северо-западе с метелью. Местами по республике опустится туман. РГП «Казгидромет»

На севере Акмолинской области синоптики прогнозируют туман, на северо-западе усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на северо-востоке, востоке – гололед.

На западе Мангистауской области – гололед, на северо-востоке, юге – туман.

На юге Костанайской области – туман, на севере, западе усиление ветра до 15-20 м/с, утром и днем с низовой метелью.

На севере, юге, востоке Алматинской области – туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 17-22 м/с. На юге, в горных районах Туркестанской области, на западе, севере, в центре Атырауской области, на востоке Северо-Казахстанской области, на севере, юге Павлодарской области, на севере Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской области, ночью на севере Карагандинской области ожидается туман.