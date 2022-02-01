Тело женщины нашли в мусорном контейнере в Шымкенте

Как отмечено в публикации «Отырар», тело было завернуто в одеяло и спрятано в хозяйственную сумку.

В полиции города уточнили, что по делу назначены соответствующие экспертизы.

Данный факт сотрудниками Управления полиции Аль-Фарабийского района зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 99 Уголовного кодекса РК «Убийство». По делу назначены соответствующие экспертизы. Пресс-служба Департамента полиции Шымкента

Также, по данным ведомства, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц.