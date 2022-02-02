В Вооруженных силах проводится патриотическая акция «Күшіміз бірлікте»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что «сплоченность народа – мощный фундамент для консолидации общества и прогресса страны». И это наглядно проявилось во время трагических событий в Алматы. Перед руководством Министерства обороны поставлены конкретные задачи по повышению боеготовности войск, обновлению технического и наращиванию боевого потенциала казахстанской армии. Особое внимание уделено повышению морально-психологической устойчивости военнослужащих и престижа срочной воинской службы. Замначальника Генерального штаба генерал-майор Серик Бурамбаев.

В рамках патриотической акции «Күшіміз бірлікте» офицеры воспитательных структур проводят комплексную работу по изучению морального климата в воинских коллективах, психологической реабилитации военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции. Военные юристы консультируют личный состав и семьи военнослужащих по вопросам реализации социальных гарантий, предусмотренных законодательством.

В эти дни в гарнизонах развернуты тематические экспозиции Военно-исторического музея Министерства обороны. Среди представленных экспонатов большой интерес вызывают шлем Богенбай-батыра, личные вещи легендарных полководцев Бауыржана Момышулы и Ивана Панфилова. Выставку посетили более четырех тысяч военнослужащих и членов их семей.