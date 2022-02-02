В Казахстане задержан насильник, которого девять лет искали в России
Преступник, который скрывался от органов уголовного преследования и находился в федеральном и межгосударственном розыске по факту изнасилования, готовится к экстрадиции органами ДУИС по Павлодарской области.
Генеральной прокуратурой Республики Казахстан удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче 29-летнего гражданина Кыргызстана для привлечения к уголовной ответственности по ст. 131 часть 2 п. «а» УК РФ.Пресс-служба МВД РК
По версии следствия, в 2012 году компания молодых людей после изнасилования девушки скрылась с места преступления. Центральным районным судом города Читы Забайкальского края было заведено розыскное дело и была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Согласно информационному письму начальника ОУО УММВД РФ по Чите, местонахождение обвиняемого установлено на территории Республики Казахстан. В связи с этим было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по вышеупомянутому уголовному делу.Пресс-служба МВД РК
Мужчина был задержан и водворен в ИВС УП города Экибастуза в конце ноября 2021 года.
С учетом того, что срок давности привлечения к уголовной ответственности не истек, Экибастузский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании вопрос о применении временного содержания под стражей сроком на 40 суток.
С декабря 2021 года экстрадируемый-арестованный, находящийся в межгосударственном розыске, находится в следственном изоляторе Павлодара. Сотрудниками отдела спецучета проведена работа в отношении подозреваемого. Согласно постановлению, после вступления решения о выдаче в законную силу согласно ст. 594 ч. 1 УПК РК будет проведена его передача российской стороне. В ближайшее время мужчина будет направлен в Российскую Федерацию. Дальнейшую его судьбу определит суд.Начальник учреждения АП-162/1 Ардак Имангалиев