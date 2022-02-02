В Казахстане задержан насильник, которого девять лет искали в России

Преступник, который скрывался от органов уголовного преследования и находился в федеральном и межгосударственном розыске по факту изнасилования, готовится к экстрадиции органами ДУИС по Павлодарской области.

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче 29-летнего гражданина Кыргызстана для привлечения к уголовной ответственности по ст. 131 часть 2 п. «а» УК РФ. Пресс-служба МВД РК

По версии следствия, в 2012 году компания молодых людей после изнасилования девушки скрылась с места преступления. Центральным районным судом города Читы Забайкальского края было заведено розыскное дело и была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно информационному письму начальника ОУО УММВД РФ по Чите, местонахождение обвиняемого установлено на территории Республики Казахстан. В связи с этим было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по вышеупомянутому уголовному делу. Пресс-служба МВД РК

Мужчина был задержан и водворен в ИВС УП города Экибастуза в конце ноября 2021 года.

С учетом того, что срок давности привлечения к уголовной ответственности не истек, Экибастузский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании вопрос о применении временного содержания под стражей сроком на 40 суток.