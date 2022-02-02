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12:41 02.02.2022

Повысить АСП до уровня прожиточного минимума предложила депутат

Деньги Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Динара Закиева обратилась к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову с предложением повысить размер АСП на каждого ребенка до уровня прожиточного минимума, передает корреспондент Zakon.kz.
Одной из форм поддержки малоимущих семей является адресная социальная помощь. При этом ее размер сегодня не обеспечивает самые простые потребности. К примеру, в семье из шести человек, где среднедушевой доход ниже черты бедности, АСП на всех может составлять чуть больше 7 тысяч тенге. Депутат Мажилиса Динара Закиева

Депутат отметила, что не все родители могут обеспечить детей всем необходимым. По ее данным, как минимум 625 тыс. детей на сегодняшний день проживает в малообеспеченных семьях. 

Кроме того, сформировалась практика оказания помощи детям и их семьям по заявительному принципу. Так, во время работы в регионах нами было выявлено более 200 семей, которые не знают ни о каких программах, ни о том, на что имеют право, не документированы, и как следствие, не имеют доступа к базовому объему услуг и помощи.Депутат Мажилиса Динара Закиева

По ее словам, есть семьи, где дети в 10-13 лет никогда не ходили в школу, при наличии заболеваний с рождения не проходили никаких медицинских осмотров, и, несмотря на сообщения участковых служб об этом в акиматы, продолжали жить в ужасающих условиях. 

Сегодня 1 млн 145 тыс. семей находятся в кризисном положении, 12 тыс. детей проживают в семьях, состоящих на учете по неблагополучию. В результате нерешенность социальных проблем зачастую становится причиной различных форм нарушения прав детей и трагических последствий, пребывания их в учреждениях для детей-сирот и центрах адаптации несовершеннолетних, насилия. Только в прошлом году в день в среднем совершалось шесть уголовных преступлений в отношении детей. Депутат Мажилиса Динара Закиева

Мажилисвумен считает, что вопросы семьи и профилактики нарушения прав детей исполняются по «остаточному принципу», а работа комиссий по делам несовершеннолетних носит формальный характер, поскольку члены комиссии не выезжают на места, загружены основной работой, а координация и контроль возложены лишь на одного сотрудника – секретаря. И это только часть проблем. 

В целом, ситуация на местах свидетельствует, что акиматы дистанцировались от системного решения проблем семьи и детства. Планы развития территорий практически всех регионов на предстоящие пять лет не предусматривают ключевые целевые индикаторы по обеспечению безопасности детей, защиты их прав, укреплению института семьи.Депутат Мажилиса Динара Закиева

В связи с этим депутат предлагает:

  • Для повышения эффективности поддержки детей в малоимущих семьях повысить размер АСП на каждого ребенка до уровня прожиточного минимума (36 018 тенге). Это, по ее словам, потребует дополнительно 225 млрд тенге.  

  • В целях обеспечения координации и эффективного взаимодействия между уполномоченными органами по оказанию комплексной помощи семьям и профилактике нарушения прав детей создать на местах самостоятельное управление по делам семьи, молодежи и детей. 

  • Интегрировать в планы развития территорий регионов целевые индикаторы по укреплению института семьи, профилактике семейного неблагополучия, бытового насилия и жестокого обращения с детьми, отраженных в стратегических документах. 

Тамила Языкова
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