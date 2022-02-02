Повысить АСП до уровня прожиточного минимума предложила депутат

Одной из форм поддержки малоимущих семей является адресная социальная помощь. При этом ее размер сегодня не обеспечивает самые простые потребности. К примеру, в семье из шести человек, где среднедушевой доход ниже черты бедности, АСП на всех может составлять чуть больше 7 тысяч тенге. Депутат Мажилиса Динара Закиева

Депутат отметила, что не все родители могут обеспечить детей всем необходимым. По ее данным, как минимум 625 тыс. детей на сегодняшний день проживает в малообеспеченных семьях.

Кроме того, сформировалась практика оказания помощи детям и их семьям по заявительному принципу. Так, во время работы в регионах нами было выявлено более 200 семей, которые не знают ни о каких программах, ни о том, на что имеют право, не документированы, и как следствие, не имеют доступа к базовому объему услуг и помощи. Депутат Мажилиса Динара Закиева

По ее словам, есть семьи, где дети в 10-13 лет никогда не ходили в школу, при наличии заболеваний с рождения не проходили никаких медицинских осмотров, и, несмотря на сообщения участковых служб об этом в акиматы, продолжали жить в ужасающих условиях.

Сегодня 1 млн 145 тыс. семей находятся в кризисном положении, 12 тыс. детей проживают в семьях, состоящих на учете по неблагополучию. В результате нерешенность социальных проблем зачастую становится причиной различных форм нарушения прав детей и трагических последствий, пребывания их в учреждениях для детей-сирот и центрах адаптации несовершеннолетних, насилия. Только в прошлом году в день в среднем совершалось шесть уголовных преступлений в отношении детей. Депутат Мажилиса Динара Закиева

Мажилисвумен считает, что вопросы семьи и профилактики нарушения прав детей исполняются по «остаточному принципу», а работа комиссий по делам несовершеннолетних носит формальный характер, поскольку члены комиссии не выезжают на места, загружены основной работой, а координация и контроль возложены лишь на одного сотрудника – секретаря. И это только часть проблем.

В целом, ситуация на местах свидетельствует, что акиматы дистанцировались от системного решения проблем семьи и детства. Планы развития территорий практически всех регионов на предстоящие пять лет не предусматривают ключевые целевые индикаторы по обеспечению безопасности детей, защиты их прав, укреплению института семьи. Депутат Мажилиса Динара Закиева

В связи с этим депутат предлагает: