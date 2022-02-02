В Казахстане разработали законопроект, предусматривающий банкротство гражданина

В частности, в Гражданский кодекс вносится статья "Статья 20-1. Банкротство гражданина".

Предполагается, что при неспособности удовлетворить требования кредитора к казахстанцам будет применяться процедура восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства.

Эта статья не будет распространяться на физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

В то же время для того, чтобы граждане не злоупотребляли процедурой банкротства, а также для усиления системы риск-менеджмента при выдаче займов физическим лицам вводится еще одна новая статья - "Особенности договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита".

Из нее следует, что банкам и микрофинансовым организациям будет запрещено выдавать займы физлицам в течение пяти лет со дня размещения объявления о завершении внесудебной процедуры банкротства в отношении них или завершении процедуры судебного банкротства.

Кроме того, вносится дополнение в закон о браке и семье в части раздела общего имущества супругов.

Так, раздел общего имущества супругов может быть произведен по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов, либо обращения взыскания на имущество в рамках процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства одного из супругов.

В Уголовный кодекс добавляется статья, предусматривающая ответственность для казахстанцев при процедуре восстановления платежеспособности, внесудебном и судебном банкротстве.

Речь идет о сокрытии имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, месте нахождения либо иной информации об имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерской или учетной документации либо иных документов, отражающих экономическую деятельность, если эти действия совершены физическим лицом или финансовым управляющим при восстановлении платежеспособности, внесудебном или судебном банкротстве и причинили крупный ущерб.

За это деяние предлагается наказывать штрафом до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 300 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В то же время предусматривается ответственность за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов физическим лицом при восстановлении платежеспособности, внесудебном или судебном банкротстве, заведомо в ущерб другим кредиторам, если это деяние причинило крупный ущерб.

В этом случае грозит грозит аналогичное наказание.

Вводится статья и предусматривающая ответственность за преднамеренное банкротство гражданина.

В этом случае также грозит штрафом в 1000 МРП либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 300 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полный текст законопроекта размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 февраля.