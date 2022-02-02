В каких случаях запрещена фото и видеосъемка

Как следует из ответа Минюста, согласно нормам Гражданского кодекса, никто не имеет право использовать изображение какого-либо лица без его согласия, а в случае его смерти - без согласия наследников.

Опубликование, воспроизведение и распространение изобразительного произведения (картина, фотография, кинофильм и другие), в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти с согласия его детей и пережившего супруга. Такого согласия не требуется, если это установлено законодательными актами, либо изображенное лицо позировало за плату. Минюст

Между тем закон «О средствах массовой информации» устанавливает перечень случаев, в которых СМИ при подготовке, опубликовании, воспроизведении и я продукции СМИ не требуется согласие изображаемого лица.

Необходимо отметить, что некоторыми законодательными актами может устанавливаться запрет на фото- и видеосъемку в определенных случаях. Так, например, согласно п.7 ст.19 ГПК кино- и фотосъемка, видеозапись, прямая радио- и телетрансляция, видеотрансляция в информационно-коммуникационной сети Интернет допускаются в зале судебного разбирательства с разрешения суда и с учетом мнения лиц, участвующих в деле. Минюст

В ведомстве подытожили, что в целом фото- и видеосъемка разрешена во всех случаях, кроме случаев, когда законодательством установлен прямой запрет на такую сьемку.

Вместе с тем для использования изображения какого-либо лица необходимо его согласие, кроме случаев установленных законом.