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17:51 02.02.2022

«Виннер» Бублика вошел в Топ-20 лучших ударов января

Теннис Виннер Монпелье Фото: ktf.kz
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала подборку 20 лучших ударов и розыгрышей января, сообщает Zakon.kz.

Самые красивые «виннерсы» первого месяца 2022 года были собраны из турниров ATP. Среди авторов этих победных мячей есть лучший теннисист Казахстана Александр Бублик, который разместился на четвертой строчке. Спортсмен отличился своим необычным ударом в матче против голландца Таллона Грикспура на старте турнира во французском Монпелье.

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