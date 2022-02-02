17:46 02.02.2022
Заведено дело по факту пыток – в Генпрокуратуре прокомментировали заявление Батырбаева
Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространяется информация об избиении сотрудниками полиции Азамата Батырбаева в ходе массовых беспорядков в Талдыкоргане, передает Zakon.kz.
22 января Батырбаев был задержан в связи с нападением на сотрудников правоохранительных органов в период массовых беспорядков в Талдыкоргане.
23 января в ходе допроса он показал, что сотрудники органов внутренних дел 10 января нанесли ему телесные повреждения. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
По данному заявлению Батырбаева Антикоррупционной службой по Алматинской области заведено уголовное дело по факту пыток.
В настоящее время ведется следствие.