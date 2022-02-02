Заведено дело по факту пыток – в Генпрокуратуре прокомментировали заявление Батырбаева

22 января Батырбаев был задержан в связи с нападением на сотрудников правоохранительных органов в период массовых беспорядков в Талдыкоргане.

23 января в ходе допроса он показал, что сотрудники органов внутренних дел 10 января нанесли ему телесные повреждения. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

По данному заявлению Батырбаева Антикоррупционной службой по Алматинской области заведено уголовное дело по факту пыток.

В настоящее время ведется следствие.