В Казахстане дети, путешествующие в качестве туристов, стали летать бесплатно

Правила предусматривают, что с 1 января 2022 года за несовершеннолетних авиапассажиров, путешествующих в качестве туристов внутри Казахстана, платит государство.

В частности, бесплатно летают дети, имеющие гражданство РК, либо являющиеся лицами без гражданства, имеющими право на постоянное проживание в стране.

Возраст детей – от двух до 18 лет.

Как следует из документа, субсидия выплачивается за стоимость билета на несовершеннолетнего пассажира, включенного в туристский продукт, приобретенного у туроператора, осуществляющего деятельность в сфере внутреннего туризма.

Для получения субсидии туроператор должен направить в национальную компанию Kazakh Tourism заявку с приложением необходимых документов.

Туроператоры ежегодно не позднее 20 декабря представляют в уполномоченный орган информацию об использовании выделенных средств субсидии с указанием сумм, выплаченных за соответствующий финансовый год.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.