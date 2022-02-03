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Законодательство РК
11:48 03.02.2022

В Казахстане дети, путешествующие в качестве туристов, стали летать бесплатно

субсидии за перелет детям Фото: Zakon.kz
С 1 января 2022 года вступил в силу приказ министра культуры и спорта от 7 декабря 2021 года, которым утверждены Правила субсидирования стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Правила предусматривают, что с 1 января 2022 года за несовершеннолетних авиапассажиров, путешествующих в качестве туристов внутри Казахстана, платит государство.

В частности, бесплатно летают дети, имеющие гражданство РК, либо являющиеся лицами без гражданства, имеющими право на постоянное проживание в стране.

Возраст детей – от двух до 18 лет.

Как следует из документа, субсидия выплачивается за стоимость билета на несовершеннолетнего пассажира, включенного в туристский продукт, приобретенного у туроператора, осуществляющего деятельность в сфере внутреннего туризма.

Для получения субсидии туроператор должен направить в национальную компанию Kazakh Tourism заявку с приложением необходимых документов.

Туроператоры ежегодно не позднее 20 декабря представляют в уполномоченный орган информацию об использовании выделенных средств субсидии с указанием сумм, выплаченных за соответствующий финансовый год.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

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