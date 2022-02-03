Зависимость от импорта угрожает продовольственной безопасности страны — депутат

По данным Минсельхоза, импорт молочной продукции в общем объеме потребления составляет 23%, мяса птицы – 38%, колбасных изделий – 44%. Продовольственный рынок страны зависит от импортной продукции, что угрожает продовольственной и экономической безопасности государства. Депутат Сената Бауыржан Каниев

По словам сенатора, агропромышленный комплекс, обеспечивающий продуктами питания, за последние 20 лет не может поднять голову из-за кризиса. В целом нерешенные вопросы в этой сфере сдерживают развитие страны.

Наши госорганы ограничиваются лишь временными мерами без институционального изучения и кардинального решения вопросов в области продовольственной безопасности. Министерством торговли и интеграции в 24 оптово-распределительных центрах используется опыт Франции и Испании, не учитывая территориальные, географические и экономические особенности нашей страны. В прошлом году в Сенате состоялась большая встреча по созданию сети оптово-распределительных центров. По итогам были выработаны и направлены в правительство рекомендации, но они остались без рассмотрения. Депутат Сената Бауыржан Каниев

Он напомнил, что в целях решения вопроса продовольственной безопасности президентом на 180 дней было введено государственное регулирование цен на нефтепродукты и социально значимые товары. Кроме того, запрещен вывоз сельскохозяйственной продукции.

Отмечу, что до сих пор крупнорогатый скот экспортировался за рубеж в качестве живого сырья и подвергался переработке, а затем импортировался в нашу страну в качестве мясной продукции по цене в два раза дороже. Ведь в стране, можно сказать, нет крупных мясокомбинатов, которые принимают мясную продукцию, и заводов, которые производят это сырье. Депутат Сената Бауыржан Каниев

Депутат считает, что принятые правительством меры временно приостановят отток продовольственных товаров и отечественной сельскохозяйственной продукции за пределы страны. Ситуация не изменится, если не будет четкого механизма работы и комплексного плана. Он считает, что все вышеперечисленные факторы требуют реформирования существующих и разработки новых механизмов обеспечения продовольствием на национальном уровне.

В связи с этим сенатор предлагает: