Советы юриста: разместили персональные данные на сайте, что делать?

Казахстанец через поисковик google на одном из казахстанских сайтов обнаружил полную информацию о себе: ИИН, задолженности, данные судимости, класс автомобильной страховки.

«Я обращался на этот сайт, чтобы они убрали мои данные, но ответа не поступило. Отсюда вопрос: могу ли я подать на них суд и требовать возмещения морального ущерба, так как эту информацию узнали все, кому не лень, – спросил он у специалистов.

Из ответа юристов следует, что перечисленные им данные являются персональными, а действия на сайте – их распространением. Распространение личных данных без разрешения владельца запрещается.

Специалисты разъяснили, что согласно статье 144 Гражданского кодекса РК, гражданин имеет право на охрану тайны личной жизни, в том числе тайны переписки, телефонных переговоров, дневников, заметок, записок, интимной жизни, усыновления, рождения, врачебной, адвокатской тайны, о банковских вкладах.

В соответствии со статьей 951 ГК РК физическое лицо, личные неимущественные права которого нарушены, имеет право на возмещение морального вреда по правилам настоящего Кодекса.

Как отметили специалисты юридической клиники, в данном случае можно подать административный иск на владельца сайта.

Вы имеете право на охрану тайны личной жизни, согласно статье 79 Кодекса об административных правонарушениях, несоблюдение собственником, оператором или третьим лицом мер по защите персональных данных, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере 50-ти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 150, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 200 МРП. Специалисты юридической клиники КИМЭП

По словам юристов, в данном случае можно подать административный иск на владельца сайта.

В иске должны быть указаны:

наименование суда, в который подается иск; фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) истца, если истцом является физическое лицо, его место жительства, дата и место его рождения, наименование представителя и его адрес, если иск подается представителем; номера телефонов, адреса электронной почты истца, его представителя; наименование истца, если истцом является юридическое лицо или иная организация, место его нахождения, бизнес-идентификационный номер и банковские реквизиты; наименование ответчика, место нахождения, банковские реквизиты (если они известны истцу) и бизнес-идентификационный номер (если он известен истцу). В иске должны быть указаны номера телефонов и электронный адрес ответчика, если они известны истцу; содержание исковых требований (предмет иска) и изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования (основания иска), суть нарушения или угрозы нарушения прав, свобод и законных интересов истца. В случае подачи иска к нескольким ответчикам – содержание исковых требований в отношении каждого из ответчиков; сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено законом; перечень документов и других прилагаемых материалов (при наличии).

Иск подписывается истцом или его представителем при наличии полномочия на его подписание. Если иск подается представителем, то в нем указываются имя представителя, его почтовый адрес, а также номера телефонов, адрес электронной почты, если таковые имеются.

Кроме того, в данной ситуации можно предъявить гражданский иск о возмещении морального вреда.

Основанием для предъявления гражданского иска являются:

наличие вреда, надлежащего заглаживанию лицом, совершившим преступление, причем это может быть любой вред, причиненный потерпевшему преступлением: моральный, физический и имущественный;

противоправность поведения лица, действующего в нарушение норм права;

вина: причинитель вреда должен отвечать за свое противоправное поведение;

наличие причинной связи между преступлением и причиненным вредом.

При предъявлении требований о возмещении морального вреда, кроме основных положений, необходимо указать:

в чем заключается нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и прав, в том числе нравственные или физические страдания, испытываемые потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения;

какими доказательствами изложенное подтверждается;

в какой сумме истец определяет размер причиненного ему морального вреда и обосновать расчет.

Также, по мнению юристов, так как персональные данные были размещены без разрешения на сайте, то гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о защите нарушенных или оспариваемых законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц.

Иск (заявление) может быть подан в суд в письменной форме или в форме электронного документа.

По итогам рассмотрения представленных документов и при выявлении нарушений прав и законных интересов истца:

лицу, распространившему данные без разрешения (владелец домена), выносится предписание об устранении нарушений; принимается решение о привлечении лица, незаконно распространившего личные данные, к ответственности, установленной законами РК.

Для того, чтобы установить данные о владельце сайта, было рекомендовано обратиться в полицию, где далее уполномоченный орган установит личность правонарушителя.