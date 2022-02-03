15:11 03.02.2022
Снег ожидается в Алматы
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 4-6 февраля. В городе ожидается небольшая облачность, туман и осадки, передает Zakon.kz.
По данным РГП «Казгидромет», в Алматы ожидается:
4 февраля – переменная облачность, ночью небольшой снег, туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°C, днем 0...+2°C.
5 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°C, днем +1...+3°C.
6 февраля – переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°C, днем +3...+5°C.