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15:11 03.02.2022

Снег ожидается в Алматы

снег, снеговик Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 4-6 февраля. В городе ожидается небольшая облачность, туман и осадки, передает Zakon.kz.

По данным РГП «Казгидромет», в Алматы ожидается:

4 февраля – переменная облачность, ночью небольшой снег, туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°C, днем 0...+2°C.

5 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°C, днем +1...+3°C.

6 февраля – переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°C, днем +3...+5°C.

Анастасия Стативкина
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