Правила отлова бродячих животных разработали в Казахстане

Правила определяют порядок отлова, временного содержания и умерщвления животных, а также устанавливают требования к работам по отлову бродячих собак и кошек.

Факт отлова, транспортировки, временного содержания и умерщвления безнадзорных животных регистрируется службой отлова в информационной системе.

Отлов проводится согласно графику, утверждаемому руководителем службы отлова по согласованию с местным исполнительным органом, а также по заявкам физических и юридических лиц. Заявка формируется, подается и подписывается электронной цифровой подписью через информационную систему.

При этом график отлова должен составляться таким образом, чтобы обеспечить полный контроль возможных мест концентрации безнадзорных животных (окраины города, дачные массивы, заброшенные здания).

Службы отлова проводят мониторинг численности бродячих животных по результатам планового объезда в местах их скопления, а также по обращениям граждан.

Согласно разработанным правилам, отлов будет осуществляться способами, исключающими причинение вреда здоровью граждан, их имуществу, окружающей среде. К разрешенным средствам отлова относят: пневматическое оружие с применением обездвиживающих препаратов, сети и сачки-ловушки.

Правила предусматривают, что отлову подлежат безнадзорные животные, находящиеся в общественных местах (на улицах, в дворовых территориях, парках, скверах и прочих местах) без сопровождения владельцев.

Группа отлова составляет акт в произвольной форме, который должны подписать не менее двух свидетелей. При отсутствии свидетелей допускается фиксация отлова на видеокамеру. Специалисты службы отлова должны иметь при себе удостоверение установленного образца.

Отловленных животных доставляют в пункт временного содержания и регистрируют в информационной системе. В пункте они содержатся не менее пяти дней, либо до выдачи владельцу животного, либо до момента передачи животного третьему лицу или его выпуска.

Выдача животного владельцу, либо передача третьему лицу или его выпуск осуществляется после мечения животного и его регистрации в системе.

При поступлении бродячего животного в пункт ветеринар должен осмотреть его и оценить состояние здоровья, попробовать установить признаки наличия владельца, внести сведения в паспорт учета в информационной системе.

Паспорт учета должен содержать следующие сведения и информацию:

уникальный номер, который формируется и присваивается в информационной системе;

дату регистрации животного;

фото животного;

сведения по отлову животного;

сведения первичного осмотра и оценку состояния здоровья животного;

сведения представителя службы отлова;

сведения об идентификации животного;

сведения о вакцинации;

сведения о стерилизации;

сведения о клиническом осмотре;

сведения о выбытии животного;

сведения о возврате животного на прежнее место обитания;

сведения об умерщвлении животного;

сведения о естественной смерти и др.

Также в документе предусмотрены правила содержания безнадзорных собак и кошек, умерщвления бродячих собак и кошек, требования к персоналу и ответственность.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 17 февраля.