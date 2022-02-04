В России запретили трансляцию Deutsche Welle в ответ на блокировку RT в Германии

2 февраля немецкий медиа-регулятор Medienanstalt Berlin-Brandenburg объявил о запрете на вещание RT DE в прямом эфире в интернете, в мобильном приложении и через спутник.

Регулятор отметил, что канал работал без необходимой лицензии, которую должен был запросить в Германии. В тот же день в МИД России пригрозили Германии ответными мерами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия властей ФРГ «посягательством на свободу слова».

3 февраля в МИД России сообщили о начале действия ответных мер по отношению к Deutsche Welle. В РФ был закрыт корреспондентский пункт DW, у всех сотрудников российского бюро аннулировали аккредитацию. Ко всему прочему, полностью прекратилось спутниковое и иное вещание на территории России.

В свою очередь во внешнеполитическом ведомстве Германии назвали ограничение вещания Deutsche Welle новой напряженностью в германо-российских отношениях.

Мы категорически отвергаем сравнение Deutsche Welle и телеканала RT DE. Deutsche Welle работает как независимая медиакомпания, сотрудники которой на протяжении многих лет работают внештатными журналистами в России на основании действующего законодательства и с соответствующими разрешениями. МИД ФРГ

В Министерстве иностранных дел Германии подчеркнули, что вещание RT было заблокировано из-за отсутствия лицензии у канала.