Спад заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировали 6648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 749,
в Алматы – 1 602,
в Шымкенте – 56,
в Акмолинской области –507,
в Актюбинской области – 237,
в Алматинской области – 413,
в Атырауской области – 124,
в ВКО – 285,
в Жамбылской области – 93,
в ЗКО – 296,
в Карагандинской области – 611,
в Костанайской области – 545,
в Кызылординской области – 38,
в Мангистауской области – 47,
в Павлодарской области – 679,
в СКО – 351,
в Туркестанской области – 15.
Всего в стране подтверждено 1 260 407 случая.
13 374 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 3 773,
в Алматы – 1 907,
в Шымкенте – 46,
в Акмолинской области – 1 200,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 564,
в Атырауской области – 473,
в ВКО – 362,
в Жамбылской области – 72,
в ЗКО – 235,
в Карагандинской области – 2 458,
в Костанайской области – 676,
в Кызылординской области – 184,
в Мангистауской области – 242,
в Павлодарской области – 605,
в СКО – 417,
в Туркестанской области – 160.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 128 207 человек.