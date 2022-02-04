Спад заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировали 6648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 749,

в Алматы – 1 602,

в Шымкенте – 56,

в Акмолинской области –507,

в Актюбинской области – 237,

в Алматинской области – 413,

в Атырауской области – 124,

в ВКО – 285,

в Жамбылской области – 93,

в ЗКО – 296,

в Карагандинской области – 611,

в Костанайской области – 545,

в Кызылординской области – 38,

в Мангистауской области – 47,

в Павлодарской области – 679,

в СКО – 351,

в Туркестанской области – 15.

Всего в стране подтверждено 1 260 407 случая.

13 374 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 3 773,

в Алматы – 1 907,

в Шымкенте – 46,

в Акмолинской области – 1 200,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 564,

в Атырауской области – 473,

в ВКО – 362,

в Жамбылской области – 72,

в ЗКО – 235,

в Карагандинской области – 2 458,

в Костанайской области – 676,

в Кызылординской области – 184,

в Мангистауской области – 242,

в Павлодарской области – 605,

в СКО – 417,

в Туркестанской области – 160.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 128 207 человек.