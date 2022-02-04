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08:01 04.02.2022

Спад заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане

Коронавирус Казахстан 4 февраля Фото: Zakon.kz
В стране зарегистрировали на 1008 заболевших меньше, чем днем ранее. Единственным городом с более чем 1 тыс. случаев заражений является Алматы, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировали 6648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 749,

  • в Алматы – 1 602,

  • в Шымкенте – 56,

  • в Акмолинской области –507,

  • в Актюбинской области – 237,

  • в Алматинской области – 413,

  • в Атырауской области – 124,

  • в ВКО – 285,

  • в Жамбылской области – 93,

  • в ЗКО – 296,

  • в Карагандинской области – 611,

  • в Костанайской области – 545,

  • в Кызылординской области – 38,

  • в Мангистауской области – 47,

  • в Павлодарской области – 679,

  • в СКО – 351,

  • в Туркестанской области – 15.

Всего в стране подтверждено 1 260 407 случая.

13 374 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 3 773,

  • в Алматы – 1 907,

  • в Шымкенте – 46,

  • в Акмолинской области – 1 200,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 564,

  • в Атырауской области – 473,

  • в ВКО – 362,

  • в Жамбылской области – 72,

  • в ЗКО – 235,

  • в Карагандинской области – 2 458,

  • в Костанайской области – 676,

  • в Кызылординской области – 184,

  • в Мангистауской области – 242,

  • в Павлодарской области – 605,

  • в СКО – 417,

  • в Туркестанской области – 160.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 128 207 человек.

Данияр Кунафин
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