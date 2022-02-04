09:52 04.02.2022
В Актюбинской области при пожаре погибли близнецы
Фото: pixabay
Близнецы отравились угарным газом при пожаре в Актюбинской области. Дети 2017 года рождения находились дома одни в момент возгорания, передает Zakon.kz.
Огонь вспыхнул в частном доме в селе Кызылжар Кобдинского района вечером 3 февраля 2022 года. Родители погибших детей находились на работе.
Площадь пожара составила 8 кв. м. Пожар ликвидирован силами Добровольных противопожарных формирований до прибытия сотрудников Службы пожаротушения. Расстояние до ближайшей пожарной части – 80 км.Департамент по ЧС Актюбинской области
В ведомстве отметили, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.