В Актюбинской области при пожаре погибли близнецы

Огонь вспыхнул в частном доме в селе Кызылжар Кобдинского района вечером 3 февраля 2022 года. Родители погибших детей находились на работе.

Площадь пожара составила 8 кв. м. Пожар ликвидирован силами Добровольных противопожарных формирований до прибытия сотрудников Службы пожаротушения. Расстояние до ближайшей пожарной части – 80 км. Департамент по ЧС Актюбинской области

В ведомстве отметили, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.