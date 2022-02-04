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09:52 04.02.2022

В Актюбинской области при пожаре погибли близнецы

держаться за руки Фото: pixabay
Близнецы отравились угарным газом при пожаре в Актюбинской области. Дети 2017 года рождения находились дома одни в момент возгорания, передает Zakon.kz.

Огонь вспыхнул в частном доме в селе Кызылжар Кобдинского района вечером 3 февраля 2022 года. Родители погибших детей находились на работе.

Площадь пожара составила 8 кв. м. Пожар ликвидирован силами Добровольных противопожарных формирований до прибытия сотрудников Службы пожаротушения. Расстояние до ближайшей пожарной части – 80 км.Департамент по ЧС Актюбинской области

В ведомстве отметили, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

Оксана Житникова
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