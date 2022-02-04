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13:36 04.02.2022

В Алматы пенсионер обустроил наркотеплицу

марихуана Фото: pixabay
Алматинские полицейские ликвидировали домашнюю наркотеплицу. Хозяином оказался 74-летний житель Медеуского района города, передает Zakon.kz.
При проведении проверки выявлен факт выращивания наркотического средства в теплице. Обнаружены горшки с растением, похожим на коноплю. Истинную принадлежность установит судебно-химическая экспертиза.Начальник УП Медеуского района Даурен Утебаев

Пожилой мужчина рассказал, что употребляет наркотики около пятнадцати лет, поэтому решил выращивать их самостоятельно.

По факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, начато досудебное расследование. УП Медеуского района

Оксана Житникова
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