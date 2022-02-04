В Алматы пенсионер обустроил наркотеплицу

При проведении проверки выявлен факт выращивания наркотического средства в теплице. Обнаружены горшки с растением, похожим на коноплю. Истинную принадлежность установит судебно-химическая экспертиза. Начальник УП Медеуского района Даурен Утебаев

Пожилой мужчина рассказал, что употребляет наркотики около пятнадцати лет, поэтому решил выращивать их самостоятельно.