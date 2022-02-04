13:36 04.02.2022
В Алматы пенсионер обустроил наркотеплицу
Фото: pixabay
Алматинские полицейские ликвидировали домашнюю наркотеплицу. Хозяином оказался 74-летний житель Медеуского района города, передает Zakon.kz.
При проведении проверки выявлен факт выращивания наркотического средства в теплице. Обнаружены горшки с растением, похожим на коноплю. Истинную принадлежность установит судебно-химическая экспертиза.Начальник УП Медеуского района Даурен Утебаев
Пожилой мужчина рассказал, что употребляет наркотики около пятнадцати лет, поэтому решил выращивать их самостоятельно.
По факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, начато досудебное расследование. УП Медеуского района