Олимпийские игры-2022 в Пекине: особенности «замкнутого цикла»

«Замкнутый цикл» состоит из ряда стадионов, конференц-центров и более 70 отелей в центре Пекина, которые отгорожены и тщательно охраняются полицией.

Там есть собственная транспортная система с четырьмя тысячами автомобилей, предназначенных для перевозки участников.

Также есть три зоны соревнований протяженностью более 160 километров. Каждая зона сосредоточена на игровом поле и соединена специально разработанными транспортными путями.

В описании одного СМИ жизнь в «замкнутом цикле» выглядит следующим образом: кроме еды, люди должны носить маски везде, кроме своих комнат, соблюдая социальную дистанцию. Все они также должны проходить ежедневное тестирование на COVID-19 и записывать данные в олимпийском приложении для здоровья «My2022».

Из десятков тысяч прибывших к настоящему времени китайские власти выявили около 300 подтвержденных случаев — менее половины из них в «замкнутом цикле».

Зараженных людей изолируют и они могут снова войти в «замкнутый цикл» после того, как снова получат отрицательный результат.

Китайские официальные лица уточняют, что их цель — не нулевая инфекция, а нулевая передача — и пока система работает.

Новые меры по предотвращению COVID-19 экстраординарны, – сказал один из журналистов. – Позавчера я попросил кого-то прийти в мою комнату, чтобы что-то починить, а затем появился человек в «биохимическом костюме» и «сделал это».

Стоит отметить, что в местах общего пользования всегда есть уборщики, везде есть роботы для мытья полов, распыляющие дезинфицирующее средство. На пресс-конференции волонтер вытирал микрофон перед ответом на каждый вопрос.

На этих зимних Играх за кухнями и барами также стоят роботы, которые готовят блюда по меню.

Волонтеры ушли на карантин за три недели до входа в «замкнутый цикл» и упустили возможность провести китайский Новый год со своими семьями.

Некоторые говорят, что такая контролируемая внутренняя среда может быть полезна для спортсменов, особенно для тех, кто хочет максимально подготовиться к соревнованиям.