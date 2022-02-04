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16:41 04.02.2022

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях

Владимир Путин, Си Цзиньпин Фото: Zakon.kz
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, передает Zakon.kz.

В документе, опубликованном на сайте Кремля отмечено, что стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита — общая задача всего мирового сообщества.

Среди ключевых положений документа — заявления о том, что Россия и КНР:

  • намерены противостоять вмешательству извне во внутренние дела суверенных стран, выступают против подрыва мировой безопасности и против «цветных революций»;

  • нацелены на укрепление ШОС и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности;

  • призывают ядерные государства предпринять шаги для снижения рисков ядерных войн;

  • хотят активизировать работу по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь» для углубления практического сотрудничества между ЕАЭС и Китаем;

  • планируют углублять практическую кооперацию в области устойчивого развития Арктики;

  • собираются работать для укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры;

  • выступают за равные права на управление интернетом, а попытки ограничить право на регулирование национальных сегментов считают неприемлемыми;

  • намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок, защищать авторитет ООН и справедливость в международных отношениях, противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории.

Отмечается, что часть заявления посвящена международной обстановке. В тексте документа подчеркивается, что «ни одна страна не может и не должна обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других».

Оксана Житникова
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