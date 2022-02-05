17:11 05.02.2022
Дмитрий Рейхерд вышел в финал Олимпиады в Пекине
Фото: olympic.kz
В рамках Олимпиады завершились вторые квалификационные соревнования по фристайлу среди мужчин, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, Казахстан во второй квалификации представляли двое атлетов: Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд.
По итогам отборочного турнира в финал Рейхерд набрал 74.90 баллов. Этот результат позволил ему выйти в финал олимпийского турнира. Павел Колмаков по итогам квалификации занял 11-ое место и завершил участие в сегодняшних соревнованиях.
Финальные соревнования состоятся сегодня в 17:30 по времени Нур-Султна.
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