Дмитрий Рейхерд вышел в финал Олимпиады в Пекине

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, Казахстан во второй квалификации представляли двое атлетов: Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд.

По итогам отборочного турнира в финал Рейхерд набрал 74.90 баллов. Этот результат позволил ему выйти в финал олимпийского турнира. Павел Колмаков по итогам квалификации занял 11-ое место и завершил участие в сегодняшних соревнованиях.

Финальные соревнования состоятся сегодня в 17:30 по времени Нур-Султна.

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