19:44 05.02.2022
Бейбит Жукаев стал победителем фьючерса в Египте
Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев добился успеха на международном турнире ITF Men 25 в Шарм-эль-Шейхе, сообщает Zakon.kz.
В финале парного разряда представитель Актау в дуэте с россиянином Алибеком Качмазовым обыграл вторых сеяных данного турнира – Ю Хсю Хсу (Тайвань) и Нейла Оберлейтнера (Австрия). Для победы казахстано-российскому тандему пришлось изрядно потрудиться и затратить три партии – 1:6, 7:6, 10:5.
Помимо этого, Бейбит неплохо выступил в одиночном разряде, где дошел до стадии полуфинала, обыграв по пути ряд хороших теннисистов, один из которых – австриец Филип Мисолич.
К сожалению, в схватке за выход в финал Жукаев уступил опытному чешскому спортсмену Лукашу Росолу – 3:6, 2:6.
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