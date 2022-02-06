Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:05 06.02.2022

«Газель» перевернулась после столкновения с легковушкой в Алматы

газель Фото: скриншот
Авария произошла по проспекту Рыскулова. Очевидцы засняли результаты столкновения на видео, которое опубликовали в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции города, около 13:00 водитель автомобиля марки Daewoo Nexia допустил столкновение с автомобилем марки «ГАЗ 3302», которые ехал в попутном направлении.

По инерции удара автомобиль «ГАЗ 3302» врезался в металлическую опору уличного освещения и опрокинулся на бок. В результате ДТП оба транспортных средства получили технические повреждения, - рассказал начальник управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов.

Информации о пострадавших в ДТП не было предоставлено. Результат аварии очевидцы сняли на видео и опубликовали его в соцсети.

Елена Беляева
Алматы
В центре Алматы обнаружен арсенал оружия
05.02.2022
В Казахстане продолжает снижаться заболеваемость COVID-19
05.02.2022
За взятку задержан замначальника УП Уральска
05.02.2022
Токаев провел переговоры с председателем КНР
05.02.2022
Умер известный казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов
05.02.2022
Главная Топ LIVE Все