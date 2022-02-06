«Газель» перевернулась после столкновения с легковушкой в Алматы

Как рассказали в Департаменте полиции города, около 13:00 водитель автомобиля марки Daewoo Nexia допустил столкновение с автомобилем марки «ГАЗ 3302», которые ехал в попутном направлении.

По инерции удара автомобиль «ГАЗ 3302» врезался в металлическую опору уличного освещения и опрокинулся на бок. В результате ДТП оба транспортных средства получили технические повреждения, - рассказал начальник управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов.

Информации о пострадавших в ДТП не было предоставлено. Результат аварии очевидцы сняли на видео и опубликовали его в соцсети.