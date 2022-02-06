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Законодательство РК
11:40 06.02.2022

У 21-летней закладчицы в Акмолинской области изъяли «аптечные» наркотики

Закладчица, Акмолинская область Фото: Instagram/aqmola_pd
21-летнюю закладчицу «аптечных» наркотиков задержали полицейские Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Задержали девушку сотрудники по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области. Они изъяли у закладчицы порядка 55 таблеток ряда лекарственных препаратов, являющихся синтетическим опиатом героина, и 12 флаконов с веществом, применяемым для усиления наркотического эффекта.

Задержанная показала оперативникам места тайников, где она уже успела сделать несколько закладок «миксов», «лиры» и т.д. В результате у девушки было изъято 5 пачек «трамадола», 14 флаконов «тропикамида», 5 таблеток «лирики» и 5 таблеток «сомнола». Пресс-служба МВД РК

Назначена экспертиза. По данному факту начато досудебное производство по ст. 296 ч. 2 УК РК («Незаконное хранение наркотических средств»).

У подозреваемой изъят мобильный телефон, посредством которого она занималась реализацией закладок указанных препаратов. Согласно медицинскому освидетельствованию у девушки подтвержден факт употребления опиатов. Начальник УПН ДП области полковник полиции Мейрам Жапбасов
Константин Вноровский
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