У 21-летней закладчицы в Акмолинской области изъяли «аптечные» наркотики

Задержали девушку сотрудники по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области. Они изъяли у закладчицы порядка 55 таблеток ряда лекарственных препаратов, являющихся синтетическим опиатом героина, и 12 флаконов с веществом, применяемым для усиления наркотического эффекта.

Задержанная показала оперативникам места тайников, где она уже успела сделать несколько закладок «миксов», «лиры» и т.д. В результате у девушки было изъято 5 пачек «трамадола», 14 флаконов «тропикамида», 5 таблеток «лирики» и 5 таблеток «сомнола». Пресс-служба МВД РК

Назначена экспертиза. По данному факту начато досудебное производство по ст. 296 ч. 2 УК РК («Незаконное хранение наркотических средств»).