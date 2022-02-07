Завершено расследование в отношении Алмаса Абдыгаппарова

В отношении Алмаса Абдыгаппарова, основателя и владельца Parmigiano Group, завершено расследование. Об этом сообщили в ДП Алматы.

Дело передано сторонам для ознакомления, после будет передано в суд.

Бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова задержали в июле 2021 года по подозрению в хищении 420 млн тенге при продаже виллы в Алматинском комплексе Esentai City.

По данным следствия, деньги от покупателя получал Абдыгаппаров, но в кассу компании-продавца поступила только половина суммы.

Дело против Алмаса Абдыгаппарова было заведено по заявлению директора ТОО «AV Construction».