08:04 07.02.2022
Завершено расследование в отношении Алмаса Абдыгаппарова
Фото: Instagram/almas_abdygapparov
Дело в отношении основателя и владельца Parmigiano Group Алмаса Абдыгаппарова передали сторонам для ознакомления, позже его передадут в суд, сообщает Zakon.kz.
В отношении Алмаса Абдыгаппарова, основателя и владельца Parmigiano Group, завершено расследование. Об этом сообщили в ДП Алматы.
Дело передано сторонам для ознакомления, после будет передано в суд.
Бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова задержали в июле 2021 года по подозрению в хищении 420 млн тенге при продаже виллы в Алматинском комплексе Esentai City.
По данным следствия, деньги от покупателя получал Абдыгаппаров, но в кассу компании-продавца поступила только половина суммы.
Дело против Алмаса Абдыгаппарова было заведено по заявлению директора ТОО «AV Construction».