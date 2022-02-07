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08:04 07.02.2022

Завершено расследование в отношении Алмаса Абдыгаппарова

Основатель Parmigiano Group Фото: Instagram/almas_abdygapparov
Дело в отношении основателя и владельца Parmigiano Group Алмаса Абдыгаппарова передали сторонам для ознакомления, позже его передадут в суд, сообщает Zakon.kz.

В отношении Алмаса Абдыгаппарова, основателя и владельца Parmigiano Group, завершено расследование. Об этом сообщили в ДП Алматы.

Дело передано сторонам для ознакомления, после будет передано в суд.

Бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова задержали в июле 2021 года по подозрению в хищении 420 млн тенге при продаже виллы в Алматинском комплексе Esentai City.

По данным следствия, деньги от покупателя получал Абдыгаппаров, но в кассу компании-продавца поступила только половина суммы.

Дело против Алмаса Абдыгаппарова было заведено по заявлению директора ТОО «AV Construction».

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