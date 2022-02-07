14:24 07.02.2022
Залез через чердак – экибастузец проспал полчаса на козырьке балкона девятого этажа
Фото: Скриншот видео
В Экибастузе спасли мужчину. Пьяный житель города через чердак забрался на козырек балкона девятого этажа, где и пролежал полчаса, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции города, в дежурную часть поступило сообщение о мужчине, лежащем на козырьке балкона многоэтажки. На место был направлен автопатруль, вызваны скорая медицинская помощь и служба ЧС.
Выяснилось, что 39-летний мужчина залез через чердак на крышу, а затем на балкон девятиэтажного дома – так он пытался попасть в квартиру.
На высоте девятиэтажного дома экибастузец пролежал около получаса.Пресс-служба ДП Павлодарской области
Спасатели спустили мужчину. После этого он был отправлен на медицинское освидетельствование, где и стало известно, что «скалолаз» был пьян.
По данному факту возбуждено административное производство по ст. 440, ч. 3 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения».
Учитывая, что ранее мужчина уже привлекался за данный вид правонарушения, за повторность ему грозит административный арест до пяти суток. Материал направлен в суд для принятия решения, – заключили в пресс-службе.