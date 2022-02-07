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15:00 07.02.2022

Бублик сыграет с экс-первой ракеткой мира в Роттердаме

Теннис Роттердам Маррей Фото: Instagram/ktf.kz
В голландском Роттердаме стартовал крупный международный турнир ABN Amro World Tennis с призовым фондом более одного миллиона евро, сообщает Zakon.kz.

В число участников данных состязаний входит и казахстанский теннисист Александр Бублик, который 6 февраля стал чемпионом французского турнира ATP 250 – Open Sud de France. Лучший теннисист Казахстана в новом рейтинге ATP вплотную приблизился к Топ-30 и сейчас находится на 31-й строчке, что является его личным рекордом. На одну позицию выше него стоит легендарный Роджер Федерер.

Александр Бублик на старте турнира в Роттердаме встретится с британцем Энди Марреем, трехкратным победителем соревнований Большего шлема. За несколько дней отказались от участия в голландском харде два ведущих теннисиста мира – Даниил Медведев (вторая ракетка мира) и итальянец Янник Синнер (10-я ракетка мира). Россиянин объяснил отказ усталостью от AusOpen-2022, а у Синнера обнаружили коронавирус.

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