Истории «особенных» детей: как помогают в детском реабилитационном центре Жезказгана

С открытия реабилитационного центра помощь здесь получили уже свыше 330 детей. О том, каких результатов они смогли добиться, рассказали их родители.

Маленькому Зейину Манатбек нет еще и четырех лет. Но за свою жизнь «солнечный мальчик» успел пройти уже четыре курса реабилитации в детском реабилитационном центре на базе медицинского центра «Жезказган». Через пару недель малыш отправится туда в пятый раз. По словам его мамы Зухры Куанышбековой, в семье поездки в Жезказган ждут как чуда – ведь их Зейин всегда возвращается оттуда с достижениями.

Фото: из личного архива Зухры Куанышбековой

У нашего сына синдром Дауна. Как и все дети с таким диагнозом, он нуждается в постоянной реабилитации, которая позволяет минимизировать отставание в развитии и выработать необходимые двигательные навыки. Впервые мы попали в реабилитационный центр в Жезказгане в июне 2020 года. Тогда двухлетний Зейин не мог элементарно стоять на ногах. Сегодня, после четырех пройденных курсов, он ходит, самостоятельно жует пищу, у него улучшилась осанка. И самое главное – сын пошел в детский сад, – рассказывает мама мальчика.

Каждый курс в детском реабилитационном центре длится от двух до трех недель. За это время с ребенком работают врач-реабилитолог, ЛФК-инструктор, массажист, логопед, дефектолог. Все услуги в учреждении Зейин получает бесплатно. Его папа работает разливщиком на Балхашском медеплавильном заводе ТОО «Казахмыс Смэлтинг», а все сотрудники «Казахмыса», которые воспитывают детей с инвалидностью, могут рассчитывать на безвозмездную помощь в центре. При этом место проживания значения не имеет.

Фото: из личного архива Зухры Куанышбековой

Для нас это большая поддержка. Мы – многодетная семья, где Зейин – младший из пяти детей. Из-за диагноза сына мне пришлось уволиться с работы, поэтому добытчик у нас один – мой муж, а расходы на реабилитацию сами по себе очень дорогие. Мы очень благодарны «Казахмысу» за все, что компания делает для наших детей – оплачивает их лечение, привлекает лучших специалистов, снабжает центр оборудованием, – отмечает жительница Балхаша.

Родители 13-летнего Дамира Каракулова не являются работниками предприятий медного гиганта. Но для него, как и для всех детей с ограниченными возможностями, проживающих в регионах присутствия «Казахмыса», реабилитационная помощь в центре также доступна на бесплатной основе. У Дамира тяжелые диагнозы – ДЦП и синдром Леннокса-Гасто. По словам мамы Валентины Каракуловой, изначально мальчик родился здоровым, но из-за врачебной ошибки с самого младенчества прикован к кровати.

Впервые мы попали на реабилитацию в медцентр «Жезказган» в ноябре прошлого года. Результат был заметен сразу же – на фоне лечения уменьшились гиперкинезы, улучшился аппетит, он стал лучше жевать. До этого мы ездили за аналогичной помощью в Томск и даже в Германию, но это стоило больших денег и усилий, – рассказывает женщина.

К тому же, долгие поездки с такими детьми – дело нелегкое, добавляет она.

Открытие такого центра в регионе – долгожданное событие для всех родителей особенных детей. Тем более, что это бесплатно. Учитывая тяжелое заболевание сына, работать я не могу, с мужем в разводе, живу с родителями. Конечно, такая поддержка для меня очень существенна, – говорит Валентина.

Создание детского реабилитационного центра в Жезказгане – благотворительный проект «Казахмыса», направленный на поддержку семей, которые столкнулись с проблемами развития ребенка. Как отмечают в компании, такая помощь увеличивает шансы детей с инвалидностью на адаптацию в обществе.