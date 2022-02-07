Более 10,7 трлн тенге налогов собрано в Казахстане за 2021 год

Как отметили в Комитете госдоходов МФ РК, по сравнению с 2020 годом рост составил 25,3%, или на 2 163,1 млрд тенге, в том числе:

республиканский бюджет исполнен на 102,1% (при плане 6 913,8 млрд тенге поступило 7 057,9 млрд тенге с перевыполнением на 144,1 млрд тенге), в сравнении с 2021 годом с ростом на 26,6%, или на 1 482,1 млрд тенге;

местный бюджет исполнен на 106,8% (при плане 3 433,1 млрд тенге поступило 3 666,4 млрд тенге, с перевыполнением на 233,3 млрд тенге), с ростом к 2020 году на 22,8%, или на 681 млрд тенге.

Если сравнивать с 2020 годом, то наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по корпоративному подоходному налогу – на 533,7 млрд тенге, или на 34,2%; экспортной таможенной пошлине на нефть – на 441 млрд тенге, или в 1,8 раза; НДС на импорт из стран ЕАЭС – на 235,8 млрд тенге, или на 34,7%; НДС на импорт из третьих стран – на 149,3 млрд тенге, или на 23,1% и налогу на добычу полезных ископаемых – на 116,8 млрд тенге, или на 35,1%.

По информации КГД, на рост поступлений повлияло несколько факторов.

Так, за 2021 год по сравнению с 2020 годом наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на: нефть – на 68,7%, медь – на 50,8%, алюминий – на 44,2%, цинк – на 32,2%, серебро – на 22,5%, свинец – на 20,4% и золото – на 1,7%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 69,2% (средняя ставка за 2020 год – 37,9 доллара за 1 тонну, в 2021 году – 64,2 доллара за 1 тонну).

Товарооборот с третьими странами за 2021 год увеличился на 14,1% (экспорт вырос на 25,8%, импорт снизился на 6,2%).

Оборот по реализации за 2021 год в сравнении с 2020 годом увеличился на 58,7% (с 93 231 млрд тенге до 147 991 млрд тенге).

Средняя выручка онлайн ККМ на одного налогоплательщика за 2021 год увеличилась на 16,6% (с 38,3 млн тенге до 44,7 млн тенге).