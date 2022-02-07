Казахстанский тяжелоатлет подал в суд на Минкультуры и спорта
В 2016 году тяжелоатлет Денис Уланов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро занял четвертое место. Позже спортсмена, занявшего третье место, дисквалифицировали из-за применения допинга и «бронза» автоматически перешла казахстанцу.
Казахстан обязался выплатить бронзовым призерам Олимпиады 75 тыс. долларов. Уланову за четвертое место выплатили 30 тыс. долларов, но оставшиеся 45 тыс. долларов спортсмен получить не смог из-за того, что официально получил медаль в 2018-м, а не в 2019 году, когда были внесены изменения в закон о физкультуре и спорте. В этом законе говорится, что спортсменам, которым присудили более высокий результат на международных соревнованиях, должны пересмотреть размер выплат.
В Министерстве культуры и спорта на запрос Zakon.kz ответили, что в сентябре 2021 года сотрудники ведомства написали письмо премьер-министру Казахстана с просьбой «рассмотреть возможность пересмотра размера денежных выплат» Денису Уланову.
Сообщается, что закон, в котором было прописано про денежные поощрения, введен 30 декабря 2019 года. А действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие.
Учитывая, что закон не содержит положений по обратной силе его норм, полагаем, что пункты 4 и 5 статьи 45 закона «О физической культуре и спорте» не распространяются на отношения, возникшие до введения в действие закона.Министерство культуры и спорта
К слову, в Минкульте рассказали, что помимо Уланова с аналогичной просьбой обращались и другие спортсмены. В июле 2021 года Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы попросила пересмотреть размеры выплат Данияру Кайсанову, который в 2019 году на Чемпионате мира в Нур-Султане занял пятое место, а в мае 2021 года Международная федерация борьбы (UWW) присудила ему третье место. Кайсанову призовые выплатили в полном объеме.
Что касается тяжелоатлета Дениса Уланова, то он подал в суд на Министерство культуры и спорта.
Прошу суд принудить Министерство культуры и спорта Республики Казахстан принять благоприятный административный акт касательно произведения пересмотра размера выплат денежного поощрения Уланову Денису Александровичу как призеру XXXI летних Олимпийских игр, занявшему третье место, до этого занявшему четвертое место на XXXI летних Олимпийских играх.Из искового заявления Дениса Уланова