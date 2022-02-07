Казахстанский тяжелоатлет подал в суд на Минкультуры и спорта

В 2016 году тяжелоатлет Денис Уланов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро занял четвертое место. Позже спортсмена, занявшего третье место, дисквалифицировали из-за применения допинга и «бронза» автоматически перешла казахстанцу.

Казахстан обязался выплатить бронзовым призерам Олимпиады 75 тыс. долларов. Уланову за четвертое место выплатили 30 тыс. долларов, но оставшиеся 45 тыс. долларов спортсмен получить не смог из-за того, что официально получил медаль в 2018-м, а не в 2019 году, когда были внесены изменения в закон о физкультуре и спорте. В этом законе говорится, что спортсменам, которым присудили более высокий результат на международных соревнованиях, должны пересмотреть размер выплат.

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В Министерстве культуры и спорта на запрос Zakon.kz ответили, что в сентябре 2021 года сотрудники ведомства написали письмо премьер-министру Казахстана с просьбой «рассмотреть возможность пересмотра размера денежных выплат» Денису Уланову.

Сообщается, что закон, в котором было прописано про денежные поощрения, введен 30 декабря 2019 года. А действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие.

Учитывая, что закон не содержит положений по обратной силе его норм, полагаем, что пункты 4 и 5 статьи 45 закона «О физической культуре и спорте» не распространяются на отношения, возникшие до введения в действие закона. Министерство культуры и спорта

К слову, в Минкульте рассказали, что помимо Уланова с аналогичной просьбой обращались и другие спортсмены. В июле 2021 года Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы попросила пересмотреть размеры выплат Данияру Кайсанову, который в 2019 году на Чемпионате мира в Нур-Султане занял пятое место, а в мае 2021 года Международная федерация борьбы (UWW) присудила ему третье место. Кайсанову призовые выплатили в полном объеме.

Что касается тяжелоатлета Дениса Уланова, то он подал в суд на Министерство культуры и спорта.