Токаев выступит с обращением к нации в середине марта

Пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил о планируемом Токаевым обращении к нации, которое пройдет в середине марта.

Уали напомнил, что на заседании Мажилиса 11 января глава государства заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами.