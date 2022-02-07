18:46 07.02.2022
Токаев выступит с обращением к нации в середине марта
Фото: Акорда
В обращении Токаев обозначит ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию общества, сообщает Zakon.kz.
Пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил о планируемом Токаевым обращении к нации, которое пройдет в середине марта.
Уали напомнил, что на заседании Мажилиса 11 января глава государства заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами.
В связи с этим глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации. В данном обращении будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию нашего общества.Берик Уали