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18:46 07.02.2022

Токаев выступит с обращением к нации в середине марта

обращение к нации Фото: Акорда
В обращении Токаев обозначит ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию общества, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил о планируемом Токаевым обращении к нации, которое пройдет в середине марта.

Уали напомнил, что на заседании Мажилиса 11 января глава государства заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами.

В связи с этим глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации. В данном обращении будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию нашего общества.Берик Уали
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