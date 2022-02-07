Более 800 единиц оружия изъяли полицейские после январских беспорядков в РК

Следователями органов внутренних дел в тесном взаимодействии со специальными прокурорами продолжается работа по установлению причин январских событий, изъятию и закреплению следов преступлений, а также сбору необходимой доказательственной базы. Всего в этой работе задействованы более 200 следователей. Начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов

Он напомнил, что на данный момент завершены осмотры всех поврежденных объектов, количество которых более полутора тысяч, и свыше 760 единиц автотранспорта.

На сегодня, по его словам, назначены свыше 1,7 тыс. судебных экспертиз. В качестве свидетелей и потерпевших допрошены 10,5 тыс. человек.