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Законодательство РК
19:37 07.02.2022

Более 800 единиц оружия изъяли полицейские после январских беспорядков в РК

полиция беспорядки-2022 Фото: Zakon.kz
Продолжается работа по установлению причин январских событий. У преступников и из схронов изъяли 828 единиц оружия, более 18 тыс. боеприпасов и 286 спецсредств, сообщил на брифинге начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент Zakon.kz.
Следователями органов внутренних дел в тесном взаимодействии со специальными прокурорами продолжается работа по установлению причин январских событий, изъятию и закреплению следов преступлений, а также сбору необходимой доказательственной базы. Всего в этой работе задействованы более 200 следователей.Начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов

Он напомнил, что на данный момент завершены осмотры всех поврежденных объектов, количество которых более полутора тысяч, и свыше 760 единиц автотранспорта.

На сегодня, по его словам, назначены свыше 1,7 тыс. судебных экспертиз. В качестве свидетелей и потерпевших допрошены 10,5 тыс. человек.

В результате проводимой работы у преступников и из схронов изъяты 828 единиц оружия, более 18 тыс. боеприпасов и 286 спецсредств. Кроме того, добровольно сдано 65 единиц оружия. Санжар Адилов
Айша Тулеубекова
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