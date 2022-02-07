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21:02 07.02.2022

В Казахстане ослабили ограничения при пересечении границы в карантин

Карантин COVID-19 Казахстан Фото: Zakon.kz
7 февраля состоялось заседание МВК по нераспространению COVID-19. Межведомственная комиссия приняла решение о снятии некоторых временных ограничений, сообщает Zakon.kz.

На заседании МВК обсудили послабления в порядок пересечения казахстанскими и иностранными гражданами границы Казахстана в период карантина.

Межведомственная комиссия приняла решение о снятии временных ограничений:

  • на выезд граждан Республики Казахстан в иностранные государства через международные аэропорты Республики Казахстан;

  • на въезд / транзитный проезд в/через территорию Республики Казахстан через международные аэропорты иностранцам из стран с безвизовым режимом, а также из стран с прямым воздушным сообщением (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) – при условии соблюдения визовых требований.

Также для граждан Казахстана в два раза снизили ограничительный срок для выезда в иностранные государства через автопереходы. Теперь казахстанцы могут выезжать один раз в 15 суток.

Единственное требование при въезде – все прибывающие из-за рубежа обязаны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, действительную в течение 72 часов, независимо от прохождения вакцинации.

Не требуется справка на детей в возрасте до пяти лет при наличии документа об отрицательном тесте у сопровождающих лиц.

Эти меры направлены на активизацию экономической деятельности, развитие отечественного туристического бизнеса и улучшение инвестиционного климата страны.

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