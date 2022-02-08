Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 8 февраля

Начинают соревновательный день казахстанские лыжники, пройдет розыгрыш медалей в спринте свободным стилем у мужчин и женщин. Начало старта в 14:00. Казахстан представлен следующим составом: у женщин – Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга и Ирина Быкова. У мужчин – Виталий Пухкало и Евгений Величко. Лыжникам для попадания в финальную часть необходимо пройти квалификационный этап.

В 14:30 казахстанские биатлонисты Александр Мухин и Владислав Киреев попытаются попасть в список лучших в индивидуальной гонке на 20 км.

В это же время в 14:30 конькобежец Дмитрий Морозов попробует свои силы на дистанции 1500 метров у мужчин.

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