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12:48 08.02.2022

Беспорядки в Алматы: какую помощь получат пострадавшие бизнесмены

Деньги Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда предпринимателям, пострадавшим от январских беспорядков, выплатят компенсацию, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава города отметил, что 88% пострадавших субъектов МСБ в Казахстане приходится на Алматы. Для оказания им необходимой поддержки решением правительственной комиссии был упрощен порядок возмещения ущерба путем предоставления возможности получения возмещения на сумму до 5 млн тенге.

От общих 1 527 пострадавших предпринимателей, по нашим прогнозам, 675, с суммой ущерба до 3 млн тенге, получат возмещение в срок до 21 февраля текущего года через благотворительные фонды города.  Внедрение упрощенного механизма для выплат до 5 млн тенге позволит получить ускоренное возмещение еще 578 предпринимателям. Таким образом, в ускоренном порядке 1253 субъекта МСБ или 82% получат возмещение ущерба в течение предстоящих 2-3 недель. Аким Алматы Ерболат Досаев

По его словам, оставшиеся 274 субъекта бизнеса получат компенсацию после результатов необходимых экспертиз и оценок. 

Тамила Языкова
Беспорядки-2022 Досаев Ерболат Алматы Казахстан
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