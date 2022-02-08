Беспорядки в Алматы: какую помощь получат пострадавшие бизнесмены

Глава города отметил, что 88% пострадавших субъектов МСБ в Казахстане приходится на Алматы. Для оказания им необходимой поддержки решением правительственной комиссии был упрощен порядок возмещения ущерба путем предоставления возможности получения возмещения на сумму до 5 млн тенге.

От общих 1 527 пострадавших предпринимателей, по нашим прогнозам, 675, с суммой ущерба до 3 млн тенге, получат возмещение в срок до 21 февраля текущего года через благотворительные фонды города. Внедрение упрощенного механизма для выплат до 5 млн тенге позволит получить ускоренное возмещение еще 578 предпринимателям. Таким образом, в ускоренном порядке 1253 субъекта МСБ или 82% получат возмещение ущерба в течение предстоящих 2-3 недель. Аким Алматы Ерболат Досаев

По его словам, оставшиеся 274 субъекта бизнеса получат компенсацию после результатов необходимых экспертиз и оценок.