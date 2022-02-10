Роботы, которые изменят мир

Первый робот в истории человечества был создан в 1738 году французским механиком и изобретателем Жаком де Вокансоном. С тех самых пор инженеры с каждым годом занимаются усовершенствованием андроидов.

У людей уже есть виртуальные помощники, роботы-уборщицы, умные пылесосы и многое другое. Над чем работают робототехники в последнее время? Что из их творений может повлиять на нашу жизнь?

Микророботы, удаляющие радиоактивные отходы. Проблема радиоактивных отходов актуальна, как никогда. Радиоактивные отходы со временем могут попасть в воду и распространиться на большие дистанции. Ученые разработали материалы, которые могут захватить и удалить радиоактивные вещества урана из воды. Для этого были использованы металлоорганические каркасы. Опыты показали, что за один час они удалили 96% урана в имитируемых радиоактивных сточных водах.

Робот для анализа мозга. Инженеры из Массачусетского технологического института создали робота-змею на магнитном управлении, который способен маневрировать по самым узким артериям. Специалисты утверждают, что робот поможет им быстрее лечить труднодоступные области головного мозга. Он уже прошел тесты на силиконовой копии кровеносных сосудов головного мозга.

Робот-разведчик. В 2019 году профессор Калифорнийского университета Ливэй Линь представил робота, который может разведать обстановку в труднодоступной и опасной среде. Робот внешним видом напоминает таракана и очень мал в размерах.

Робот-хирург. Огромную помощь оказывают медицине разработчики этого андроида. Впервые он был представлен в 2020 году. Он способен восстанавливать утраченные ткани. Используя его, врачи могут восстанавливать капилляры диаметром до 0,3-0,8 мм. Робот уже провел несколько операций, выяснилось, что качество швов, сделанных роботом ничуть не хуже, чем у опытных хирургов. Но при этом робот тратит на операцию больше времени.

Робот для ямочного ремонта. Команда Паоло Паолетти создала систему для автоматической реконструкции 3D-моделей дорожных ям и трещин. Робот будет представлять собой беспилотную колесную платформу, которая оснащена инструментами автоматического распознавания дефектов дорожного покрытия.