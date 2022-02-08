Растет доля погрязших в долгах людей – Токаев о доходах казахстанцев

Необходимо увеличить доходы населения и сократить разрыв между доходами людей. Доходы – это главный фактор улучшения благосостояния населения и веры в будущее. К сожалению, в последнее время доходы населения увеличились не за счет улучшения экономики, а за счет социальных трансфертов. Немало людей, которые живут только за счет социальных пособий и пенсии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его данным, за пять лет в общих доходах населения доля трудовых доходов сократилась с 80 до 67%. А социальные трансферты выросли с 17 до 29%. Опираясь на эти данные, глава государства сделал вывод о том, что доходы населения зависят не от получаемых зарплат, а от трат бюджета.